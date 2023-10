Incidente al nono mese di gravidanza, mamma portata in ospedale partorisce d'urgenza: lei e la bimba stanno bene

di Redazione web

Lo spavento determinato dall'incidente ha indotto il travaglio improvviso in una donna al nono mese di gravidanza che viaggiava su uno dei veicoli coinvolti: per lei è stata necessaria la corsa in ospedale ed un cesareo d'urgenza con cui scongiurare rischi per la bambina e la mamma, prima di trasferirle in elicottero a Roma. È accaduto a Cassino dove c'è stato un tamponamento che ha coinvolto una bisarca carica di auto, una Fiat Punto ed una Toyota Raper.

Cane caduto in via Frattina, la donna incinta è in terapia intensiva: dal «volo» del rottweiler alle liti di condominio, tutto quello che non torna

Cade in un buco nel pavimento della casa in affitto, mamma incinta perde il bambino e fa causa al proprietario

L'incidente induce il travaglio

L'impatto non è stato particolarmente violento ma ha spaventato molto la signora al nono mese di gestazione che viaggiava su una delle vetture, al punto da avere un travaglio improvviso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA