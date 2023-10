Coppia di fidanzati si ribalta con l'auto: Stefano muore a 22 anni, lei si salva e partorisce all'ospedale

di Redazione web

La notizia più bella, mentre si consuma il dramma più atroce. L'incidente di una coppia di giovani fidanzati in provincia di Lecce, ha provocato la morte di un ragazzo di 22 anni. La moglie, incinta di 7 mesi, è ferita ma viva. La estraggono dalle lamiere viva e la trasportano in ospedale. Così, al "Fazzi" la ragazza è stata intubata e condotta in sala operatoria dove con parto cesareo ha dato alla luce un bimbo, un maschietto di 3,2 kg, riporta il Quotidiano di Puglia.

Incidente sulla statale, coppia di sposi si ribalta con l'auto: lui muore, la moglie incinta di 7 mesi partorisce all'arrivo in ospedale

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto giovedì 19 ottobre.

L'auto ha sbandato, perso aderenza con l'asfalto e dopo essersi ribaltata più volte ha terminato la corsa cappottata a ridosso del guardrail. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al 22enne, rimasto incastrato tra abitacolo e groviglio di lamiere.

La ragazza è finita sull'asfalto, qualche metro più avanti della macchina. Era ferita in modo grave, ma ancora in vita. Dopo il parto cesareo è stata ricoverata in Rianimazione.

Venerdì 20 Ottobre 2023

