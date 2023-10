Incidente a Belluno: furgone si impenna e resta in bilico sulla scarpata, autista salvo per miracolo È successo la notte scorsa a Borbo Valbelluna in Veneto, alle 1:30 di sabato







di Redazione web L'autista di un furgone ha perso il controllo ed è uscito dalla carreggiata, impennandosi e finendo in bilico lungo la scarpata. È successo la notte scorsa a Borbo Valbelluna in Veneto, alle 1:30 di sabato, lungo la SP1 BIS al km 3 a Lentiai, dove sono intervenuti i vigili del fuoco accorsi da Feltre e Belluno: con l’autogrù hanno messo in sicurezza il mezzo e proceduto al recupero dello stesso. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto un’ambulanza del Suem e i carabinieri. Le operazioni di recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 4:30. Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 16:16

