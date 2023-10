Accompagna la fidanzata a vedere un immobile, ma crolla il pavimento e precipita per 3 metri: Matteo morto a 22 anni

di Redazione web

Cade dal sottotetto di un immobile che stava visitando insieme alla fidanzata e muore a 22 anni dopo due giorni di agonia. Matteo Battaglia non ce l'ha fatta. È deceduto all'ospedale Garibaldi di Catania dove era ricoverato dal giorno dell'incidente. Il pavimento ha ceduto all'improvviso sotto ai suoi piedi, facendolo cadere per tre metri. Adesso restano solo la rabbia e il dolore.

Cosa è successo

Il giovane aveva accompagnato la fidanzata a visionare l'immobile, che avrebbe dovuto affittare per avviare la sua attività.

L'ambulanza l'ha trasportato all'ospedale Guzzardi di Vittoria, ma la criticità della situazione ha richiesto lo spostamento immediato a Catania. Dopo due giorni di coma è morto. «Un'altra vita strappata con tanta ingiustizia. Non ci sono parole e non ci saranno mai. Non doveva andare così... e basta. Condoglianze a tutta la famiglia», si legge tra i commenti.

