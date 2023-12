Pensionato sullo scooter per disabili investe e picchia passante sul marciapiede: il video choc

di Alessia Di Fiore

Un video choc arriva dall'Inghilterra. Le telecamere della strada hanno catturato il momento in cui un pensionato furioso ha usato il suo scooter per disabili per investire un uomo che, secondo quanto riferito, era appena uscito da una panetteria locale . Nel filmato, che è stato catturato in video da un testimone di nome Oak Leigh, l'uomo sullo scooter per disabili è visto brandire il suo bastone da passeggio mentre guidava con una mano lungo Mill Street a Bideford, nel Devon.

Nel frattempo si sente un'altra persona che offre aiuto, ma è difficile capire la risposta dell'uomo. L'anziano è stato poi visto andare a bordo del suo scooter contro un'altra persona, facendola cadere sopra un cartello. La polizia del Devon e della Cornovaglia ha successivamente identificato l'uomo e sequestrato il suo scooter.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA