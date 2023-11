Pensionato di 81 anni ucciso a Napoli: è stato accoltellato più volte. Il corpo in una pozza di sangue e l'allarme dato dai vicini

di Tommaso Cometti

Giallo nel pomeriggio di domenica 19 novembre a Fuorigrotta, Napoli. Un uomo di 81 anni è stato trovato morto in casa, in una pozza di sangue. Sul volto e al collo ferite compatibili con coltellate. La vittima si chiamava Mario Palma, pensionato e incensurato. L'81enne viveva da solo e non aveva figli. Nel suo appartamento di via Mario Gigante, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che hanno subito allertato il pm di turno alla Procura di Napoli.

Il ritrovamento

L'uomo è stato trovato riverso a terra, faccia in giù. La scoperta della ferite si è avuta quando, all'arrivo del medico legale, il corpo è stato spostato.

Le indagini

Sul caso, la Procura ha aperto un'inchiesta e le indagini sono affidate ai carabinieri, che ora stanno ascoltando possibili testimoni ed effettuando i primi rilievi del caso.

L'allarme dato dai vicini

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando alcuni vicini hanno visto macchie di sangue vicino alla porta. Subito hanno avvisato il fratello di Mario Palma che, aprendo la porta, ha trovato l'81enne riverso a terra a pancia sotto in una pozza di sangue e ormai privo di vita.

