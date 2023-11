L'ascensore non arriva al piano, lui apre la porta e precipita nel vuoto: terrore per un anziano

di Redazione web

Un volo di quattro metri nel vuoto, nel vano ascensore che non è arrivato al piano richiesto. Un uomo di 74 anni non si è reso conto che l'ascensore non era al piano, quando ha mosso il piede ed è precipitato per circa 4 metri nel condominio in via Olbia a Cardedu, provincia di Nuoro. Dopo la caduta, l'anziano lamentava forti dolori agli arti inferiori a causa dei traumi riportati; immediata la richiesta di soccorso ai vigili del fuoco di Lanusei che hanno recuperato la vittima, trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Non in pericolo

Le sue condizioni sono apparse da subito gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini sulla manutenzione

Ora gli inquirenti stanno indagando sull'accaduto per accertare eventuali responsabilità nella manutenzione dell'impianto, che avrebbe potuto portare alla morte il pensionato di Cardedu.

