Pedofilo ucciso in carcere: era condannato all'ergastolo per violenze su 9 bambini conosciuti in chiesa

di Redazione web

Un uomo di 33 anni condannato all'ergastolo per abusi sessuali su nove bambini è stato ucciso in carcere durante una rissa con il compagno di cella. Cesar Pastrana stava scontando il suo ottavo anno di reclusione nella prigione di stato di Hancock a Sparta, in Georgia.

I bambini conosciuti in chiesa

Prima della sua condanna, Pastrana era un volontario attivo nel mondo della scuola e della chiesa. Proprio successivamente a un evento ecclesiastico, l'uomo è stato accusato di aver avuto contatti inappropriati con diversi minori che vi avevano partecipato. Dopo la denuncia, altri hanno raccontato di aver subito molestie e il pedofilo è stato allontanato dalla chiesa, ma era ormai troppo tardi.

Le accuse

Nell'atto d'accusa di Pastrana risultano 15 capi di imputazione, quattro per molestie aggravate su minori, una per sodomia aggravata e 10 capi d'accusa per molestie su minori che coinvolgevano nove ragazzi di età inferiore ai 16 anni. Il primo abuso risalirebbe al 2007, l'ultimo a pochi giorni prima dell'arresto. Due dei nove bambini caduti nella sua rete erano suoi parenti e vivevano nella stessa casa, gli altri sette li ha conosciuti attraverso la chiesa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 12:18

