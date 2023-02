Pedofilo di 39 anni trovato morto in carcere: era stato condannato per stupro e maltrattamenti anche sui figli

di Redazione Web

Era stato condannato, insieme alla moglie, per aver maltrattato e stuprato i figli. Andrew Hadwin è stato trovato morto dentro la cella della prigione HMP di Durham, in Inghilterra, mentre era in attesa di conoscere la sua sentenza.

Il 39enne era stato giudicato colpevole di stupro, torture e abbandono di minori. Insieme a lui, anche la compagna Cheryl Pickles, 35 anni, dichiarata colpevole degli stessi atroci crimini.

La coppia, come è stato rivelato dalle forze dell'ordine, aveva tormentato i figli per diversi anni: i bambini erano stati costretti a cercare del cibo dai cassonetti di un supermercato, dato che erano rimasti senza mangiare per giorni. I genitori li rinchiudevano negli armadi, o li lasciavano in posizioni scomode per ore e ore. Docce bollenti o gelate. E ancora, i due costringevano i figli a mangiare sapone o a guardarli mentre loro gustavano del cibo d'asporto.

Queste sono le accuse mosse a Hadwin e alla sua compagna. L'uomo, che era stato condannato anche per aver violentato un bambino negli anni precedenti, è stato trovato senza vita lo scorso giovedì nella prigione dove era rinchiuso. È stata aperta un'indagine per accertare l'accaduto.

Hadwin e Pickles erano stati condannati solo dopo una lunga indagine della polizia iniziata nel 2018, quando uno dei bambini aveva confessato coraggiosamente cosa era successo in casa. La coppia avrebbe conosciuto la sentenza il prossimo ​​28 aprile.

