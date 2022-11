Violenta la figlia della convivente: l'incubo di una bambina 12enne. «Preferivo morire che restare sola con lui»

di Emilio Orlando

«Preferivo morire piuttosto che rimanere sola a casa con il compagno di mia madre. Ha sempre provato a violentarmi».

È iniziata così, davanti agli investigatori della Polizia, la drammatica confessione dell’incubo vissuto tra le mura domestiche. Una storia che si ripete, vittima una giovane. Per anni infatti quell’uomo aveva abusato della figlia 12enne della convivente. Era sicuro che non sarebbe stato scoperto, forse neppure sospettato, anche perché ha sempre imposto il silenzio alla ragazzina abusata durante le assenze della madre. il patrigno ultrasettantenne la costringeva ad avere rapporti sessuali con lui. Ma poi i lunghi silenzi dell’adolescente, i pianti, l’ansia continua che si è trasformata in depressione, la sofferenza e la paura che aveva più volte manifestato nei confronti dell’uomo, hanno insospettito la madre. Così, quando la donna è riuscita a farsi confidare dalla figlia le attenzioni morbose che riceveva dall’uomo, l’ha portata dalla polizia.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA