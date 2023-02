Abusi sul figlioletto di 4 anni della compagna: presunto pedofilo arrestato, era ricercato dalla polizia tedesca

di Redazione web

Avrebbe abusato di un bimbo di appena quattro anni, durante il periodo trascorso in Germania. Il presunto pedofilo, è un uomo di 36 anni di origine siciliana, ma residente a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, dove è stato arrestato dai carabinieri in seguito ad un mandato di cattura europeo che pendeva su di lui. Secondo l'accusa dell'autorità giudiziaria tedesca, il 36enne avrebbe commesso atti di violenza sessuale su un bambino, tra il 2010 e il 2012.

Ragazzo di 17 anni colpito con una pala in classe da un compagno. Il padre: «Cacciatelo, a scuola tutti vivono nella paura»

La mamma si fidava

Secondo il tribunale distrettuale di Heidelberg, in un lasso di tempo di circa due anni, il 36enne siciliano si sarebbe reso responsabile di circa 40 episodi di pedofilia, abusi e violenze sessuali aggravati nei confronti del bambino, figlio della compagna con cui conviveva in Germania. Il piccolo sarebbe stato violentato ripetutamente in casa sua, mentre sua mamma era al lavoro.

Eduard morto a 4 anni in un incidente, la disperazione della mamma che era alla guida. Il marito: «È sotto choc, non la lascio mai sola»

La confessione

A confessare gli abusi, sarebbe stata la vittima, oggi adolescente, che ha trovato la forza di raccontare a sua mamma, cosa avveniva quando restava insieme all'uomo, che all'epoca era il suo compagno e che avrebbe dovuto occuparsi di lui, in sua assenza. L'uomo, in carcere a Reggio, è in attesa della eventuale consegna alle autorità tedesche, per essere sottoposto a processo e rispondere di reati che prevedono fino a 15 anni di reclusione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA