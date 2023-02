Padre picchiato da baby gang al Luna Park: aveva difeso il figlio rapinato. «Erano in 10, rischio di perdere un occhio»

di Redazione web

Riempito di botte da un branco di ragazzini, una decina, al luna park di Chivasso, in provincia di Torino. Marco Pederiva, 49 anni, era intervenuto per difendere suo figlio ed un suo amico, a cui la baby gang aveva sfilato il portafogli. Quando l'uomo si è avvicinato al ragazzo che, indifferente era sulle giostre, tutto il gruppo lo ha accerchiato e preso a calci e pugni a ripetizione. Nonostante il 49enne avesse assunto la posizione fetale per difendersi al meglio, uno di loro lo ha colpito in un occhio, che ora è gonfio e rischia di perdere la vista, raccontano i giornali locali.

Colpito dal branco

«I medici hanno detto che non possono sapere se avrò danni alla vista fino a quando non potrò aprire l’occhio, che adesso è gonfio per le botte ricevute», ha detto Pederiva, ancora scosso per i colpi ricevuti da ragazzini poco più grandi di suo figlio. «In un attimo mi sono trovato circondato. Erano 10-15, tutti maschi, direi tutti tra i 14 e i 16 anni. Mi parevano tutti italiani, forse solo uno era maghrebino. Non ho fatto in tempo ad accorgermi di cosa stesse accadendo: qualcuno, da dietro, ha afferrato il mio cappuccio e mi ha tirato a terra».

Tanti testimoni, nessun intervento

Al luna park, di pomeriggio, c'erano alcune persone, ma nessuno sarebbe intervenuto in difesa dell'uomo. Dopo la fuga della baby gang, Pederiva è stato medicato al pronto soccorso, e nel frattempo, ha denunciato l'aggressione ai carabinieri che sarebbero già sulle tracce della baby gang; sarebbe un gruppo di ragazzini della zona, responsabile di altre aggressioni negli ultimi giorni.

