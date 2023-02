Ragazzo di 17 anni colpito con una pala in classe da un compagno. Il padre: «Cacciatelo, a scuola tutti vivono nella paura»

di Redazione web

Colpito sulla testa con una pala da giardino durante la ricreazione. La vittima è un ragazzo di 17 anni, colpito con violenza da un compagno di classe, in una scuola di Pula, in provincia di Cagliari. Per fortuna la pala è stata usata di piatto, perché «se fosse stata di taglio non so come sarebbe andata a finire», ha detto il padre del 17enne, che ha un lungo taglio sulla testa, scrive L'Unione Sarda.

Neonato morto al Pertini, non si trova il corpicino: i funerali celebrati in ritardo

Violenza improvvisa

L'episodio di bullismo violento, si è verificato lunedì scorso, ma solo dopo alcuni giorni, è stato raccontata la vicenda violenta, per la quale ora i genitori della vittima hanno intenzione di procedere, dopo aver presentato denuncia ai carabinieri. Secondo il racconto del padre dell'adolescente, il coetaneo è esploso con una violenza improvvisa nei confronti di suo figlio, verso il quale non c'era mai stata alcun episodio precedente.

La moglie chiede la separazione e lui la minaccia: «Ti butterò l'acido in bocca così non potrai parlare con la polizia». Arrestato

Nessuno screzio

«Non c’era stato nessuno screzio precedente», assicura il padre della vittima, ma l'aggressore sarebbe a sua volta vittima di un disagio familiare. Dopo i quattro colpi di pala alla testa, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Cagliari, a bordo di un’ambulanza e per i profondi tagli al capo, si sono resi necessari dei numerosi punti di sutura.

Allontanato da scuola

«Noi vorremmo che la scuola prendesse provvedimenti, sappiamo che c’è stato l’invito ai genitori dell’aggressore affinché non lo mandino più a scuola. Vorremmo certezze, tutti i ragazzi ora vivono nella paura» la richiesta del papà del 17enne aggredito.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA