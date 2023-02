La moglie chiede la separazione e lui la minaccia: «Ti butterò l'acido in bocca così non potrai parlare con la polizia». Arrestato

di Redazione web

Ha minacciato sua moglie, mamma di tre figli, più e più volte. «Un giorno ti butterò dell’acido in faccia che ti farà cadere la bocca e ti impedirà di parlare con la polizia», è solo uno dei messaggi che il 52enne algerino, scriveva su whatsapp alla donna, per impedirle di denunciare le violenze verbali che avrebbe subito nel corso degli anni. Solo l'intervento della polizia ha evitato che le minacce trasformassero la separazione tra i due, in un epilogo tragico, scrive il Corriere di Romagna.

Paura per la donna

Tutta la vicenda si è svolta a Rimini, dove l'uomo - lo scorso luglio - era già stato raggiunto da un divieto di avvicinamento alla moglie, che aveva chiesto la separazione; ma il marito, anzichè accettare la sua decisione, ha iniziato a minacciarla, a perseguitarla, con messaggi intimidatori in cui paventava l'uso dell'acido per sfregiarle il viso. Il 52enne, dopo l'ennesimo avvicinamento, avvenuto lo scorso 27 gennaio, quando ha atteso che la donna uscisse dal lavoro, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in familgia, di cui ora dovrà rispondere in tribunale.

Arrestato per maltrattamenti

Quella sera, dopo averla minacciata fuori dal luogo di lavoro, le avrebbe inviato un messaggio vocale facendo riferimento all'utilizzo di acido, e tre giorni dopo un copione ancora simile, finché il gip non ha convalidato la richiesta di arresto del pm, in attesa di giudizio.

