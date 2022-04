Paura all'aeroporto di Israele: una famiglia porta una bomba inesplosa sul volo di ritorno

Panico all'aeroporto di Israele. Una famiglia americana ha mostrato agli ispettori di sicurezza un proiettile inesploso che hanno trovato durante la visita alle alture del Golan e che avevano preparato per il viaggio di ritorno, come hanno comunicato alle autorità. Come riporta il Guardian, il video di quel momento è diventato virale e mostra come i passeggeri fossero in preda al panico e si sono dispersi nella sala partenze dell'aeroporto Ben Gurion vicino a Tel Aviv.

Secondo l'autorità aeroportuale israeliana, un uomo è stato ricoverato in ospedale perchè durante la fuga per lo spavento, con bagagli annessi, si è ferito.

La Jewish Press ha riferito che durante il viaggio della famiglia sulle alture del Golan, uno dei loro bambini ha trovato e una bomba inesplosa e l'ha presa con l'intento di portarla a casa come souvenir. Quando è stato mostrato al check-in dei bagagli in aeroporto, la sicurezza ha chiesto l'evacuazione dell'area. Di seguito alla scoperta, la famiglia è stata autorizzata a salire a bordo del volo dopo un interrogatorio da parte del personale di sicurezza, che ha dichiarato il nulla osta.

