Regina Elisabetta, avvistata in piedi da sola durante un'udienza in presenza a Windsor: come sta

Ottime notizie dall'Inghilterra. Sembra che le condizioni della regina Elisabetta stiano migliorando: è stata avvistata oggi al Castello di Windsor, mentre teneva un'udienza in presenza,in piedi e senza aiuto, con il presidente della Svizzera. E' il suo primo impegno ufficiale, dopo una pausa di una settimana nella tenuta di Sandringham.

Come riporta il Sun, la monarca sorride ampiamente mentre stringe la mano e posa per le fotografie con Ignazio Cassis e sua moglie Paola nella Oak Room del castello. Fan in delirio quando hanno visto la Regina in piedi senza il suo bastone da passeggio, vestita con un abito di seta a motivi cachemire blu e grigio. Anche uno zaffiro a tema frutta e una spilla a forma di uva con 16 diamanti che adornavano il suo vestito.

Giovedì 28 Aprile 2022, 22:35

