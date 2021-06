Partorisce a soli 11 anni, la famiglia era all'oscuro della gravidanza: «Non sappiamo chi possa essere il padre»

Una bambina di 11 anni è entrata nei record del Regno Unito, dopo aver partorito a inizio giugno. La neo mamma è diventata la madre più giovane del Regno Unito e la famiglia della bambina, che è rimasta incinta quando aveva solo 10 anni, non era a conoscenza della gravidanza. I servizi sociali indagano sulla vicenda.

La sconcertante storia è stata pubblicata dal quotidiano inglese The Sun, che riporta che la piccola era rimasta incinta quando aveva solo 10 anni, e che la famiglia era all’oscuro di tutto.

Secondo quanto riportato dai media, il parto è arrivato dopo 30 settimane di gravidanza e sia la giovanissima mamma che il bambino stanno bene e sono seguiti dallo staff medico. Per ovvi motivi di privacy, non è stato reso noto il nome della bambina. Il Sun sostiene che la famiglia non aveva idea del fatto che la bambina fosse incinta, ed i servizi sociali stanno adesso investigando sulla vicenda. Non è stato rivelato chi possa essere il padre del bambino, che avrebbe messo incinta la bambina di 10 anni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 16:52

