Mamma dei record, ha partorito 10 gemelli: ora è ricoverata in psichiatria. «Nessuno ha mai visto i suoi bambini»

La mamma da record, che aveva messo al mondo 10 gemelli, è ora ricoverata in psichiatria. La 37enne Gosiame Sithole è stata portata di forza al Tembisa Hospital per una valutazione psichiatrica dopo che il suo compagno Tebogo Tsotetsi ha detto di non credere che i dieci bambini esistano. A confermare l'ipotesi del marito lo stesso ospedale che ha dichiarato di non aver mai visto la donna.

Il sospetto è che possa essersi inventata tutto e questo potrebbe essere motivo di un disturbo psichiatrico su cui i medici vogliono indagare. Visto che da giorni la donna accusava il compagno che nel frattempo non aveva mai visto i figli la famiglia ha deciso di far intervenire i medici ed è stata sottoposta a un tso dopo essere stata prelevata dalla sua casa di Rabie Ridge, vicino alla città di Johannesburg.

Il legale della presunta mamma afferma che la donna sarebbe trattenuta contro la sua volontà e vittima di violenze. La 37enne avrebbe accusato il marito di volersi solo arricchiere dopo il suo parto da record, pensando solo alle donazioni. Ma l'uomo ha però detto di non aver nemmeno mai visto i figli e di aver iniziato a dubitare dopo tutto questo tempo della veridicità del parto. Gli ospedali che aveva citato in precedenza per il parto record e per il ricovero dei bimbi dal loro canto hanno smentito di essersi occupati della vicenda.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 16:49

