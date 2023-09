Papà orco fa sesso con la figlia e la mette incinta, la scoperta choc: «Tre neonati seppelliti in cantina»

di Redazione Web

Orrore in Polonia. Un papà orco e sua figlia sono stati arrestati dopo la scoperta choc: nella cantina di casa loro sono stati rinvenuti ben tre cadaveri di neonati. Nella casa degli orrori, infatti, i due vivevano la loro relazione incestuosa in modo consensuale ma, evidentemente, la figlia è rimasta incinta per ben tre volte.

Gli assistenti sociali sono stati informati dalla gente del posto di Czerniki, un villaggio nel nord della Polonia, che qualcosa non stava andando per il verso giusto all'interno di quella famiglia. In un paesino così piccolo le voci corrono veloce ed è difficile nascondere qualcosa... i dubbi dei cittadini sono nati quando i due sono stati visti mano per la mano con la figlia che lo chiamava per nome e non "papà".

Incesto choc a Chivasso: sorprende la moglie e il figlio insieme. «Ecco come li ho scoperti»

Ragazza di 19 anni abortisce e brucia il feto, condannata insieme alla mamma. Incastrate dalla chat su Facebook

Zwłoki co najmniej 3 dzieci. Kazirodztwo z 2 córkami. I nikt niczego we wsi nie zauważył. Czerniki: Ciała noworodków na posesji. Zarzuty dla Piotra G. - Polsat News https://t.co/sTzbu3n1sb — Gosia Lis-Skupińska (@GosLisSkupinska) September 17, 2023

La casa degli orrori

Dubbi divenuti sempre più certi quando la giovane Paulina (20 anni) è stata vista con un pancione che lasciava pochi spazi all'immaginazione, per poi scomparire per mesi. Una volta riapparsa la pancia non c'era più, ma a quel punto è scattato il controllo dei servizi sociali. Non è servito tanto lavoro per scoprire l'incesto ma non finisce qui.

L'uomo di 54 anni, infatti, abusava anche della sorellina di Paulina e, quando è scattato l'arresto è arrivata anche la doccia fredda: i tre cadaveri nello scantinato. Entrambi gli amanti sono stati arrestati per omicidio e il 54enne dovrà rispondere anche di violenza sessuale su minore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA