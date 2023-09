Emmanuelle Beart: «Da bambina vittima di un incesto, mi ha salvata la nonna»

L'attrice francese Emmanuelle Beart è stata vittima di incesto da bambina e a salvarla è stata la nonna. Lo rivela la stessa attrice in un documentario. Beart, che ha vinto un premio César per “Manon delle Sorgenti” del 1986, non nomina il suo presunto molestatore nel documentario, intitolato “Such a Resounding Silence” (“Un silenzio così assordante”), che ha anche co-diretto.

Beart, 60 anni, ha detto che inizialmente non voleva parlare della sua esperienza, ma solo di altri sopravvissuti all'incesto. «Ma la loro onestà e il loro coraggio hanno fatto sì che anch'io desiderassi parlare apertamente», ha spiegato.

Il documentario è stato proiettato durante l'evento stampa e, in una scena, si sente la voce fuori campo di Béart che si rivolge al suo presunto molestatore: "Dato che mio padre, mia madre e i miei amici non si sono accorti di nulla, potevi farlo di nuovo, e l'hai fatto, per più di quattro anni". L'attrice aggiunge poi di essere stata "salvata" da sua nonna. Il doc sarà trasmesso il 24 settembre sul canale francese M6.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 15:13

