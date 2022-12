Va in ospedale e fa una scoperta choc: «L'ho usato per darmi piacere». Scatta l'allarme bomba

Un uomo di 88 anni si è presentato all'ospedale di Tolone, in Francia, con un proiettile d'artiglieria della Prima Guerra mondiale infilato nel retto. All'Hospital Sainte Musse è scattato l'allarme bomba, con conseguente evacuazione. Poi i medici hanno dovuto operare il paziente.

Una bomba nel retto per procurarsi piacere

L'ordigno bellico era un pezzo d'artiglieria da 8 pollici, lungo 20 centimetri e dal diametro di 5 centimetri. Se l'era infilato nel retto per procurarsi piacere, ma non è riuscito a estrarlo. Così è stato necessario l'intervento chirurgico, racconta il quotidiano Var-Matin. «Ci siamo abituati a trovare oggetti insoliti infilati là sotto dove non batte il sole. Una mela, un mango, perfino una bomboletta di schiuma da barba. Ma un proiettile d'artiglieria? Quello non era mai capitato», racconta uno dei chirurghi che hanno operato l'88enne.

«In seguito - ha quindi riferito uno dei medici al quotidiano - abbiamo trattato il nostro paziente atipico, che nel frattempo ci aveva assicurato che l'ordigno era stato disinnescato prima dell'uso», ma nonostante ciò è stata comunque fatta intervenire una squadra di artificieri per valutare l'effettivo pericolo. Appurato che la possibilità di esplosione fosse molto ridotta, i dottori hanno estratto l'ordigno. Si tratta di un pezzo da collezione, che l'esercito francese ha utilizzato durante la prima guerra mondiale. Il paziente è stato ricoverato per degenza ed è adesso in fase di riabilitazione.

