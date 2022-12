Mady Gio, da cameriera a OnlyFans: «Guadagno più di 100mila euro al mese. Ero una suora, ora penso a un porno»

Si chiama Madalina Ioana Filip e il suo pubblico la conosce come Mady Gio. È originaria della Romania, ma è cresciuta a Varese. Ex cameriera, ha cambiato vita diventando una content creator su OnlyFans. Adesso guadagna «più di 100mila euro al mese», dice (forse esagerando un po') al programma La Zanzara su Radio 24. Nessun video porno per il momento perché «non sono pronta», ma tante foto di nudo che fanno impazzire i suoi fan. Il suo punto di forza è il seno, «un'ottava» racconta.

Mandy Rose, la wrestler italoamericana vende le sue foto hot online: la WWE la licenzia

La sorella di Kate Moss si ubriaca e si fa tatuare 'amante' in faccia. Poi si pente: «Meglio non bere troppo»

Mady Gio, l'intervista

«Ripensamenti? Nessuno, anzi. Magari l'avessi fatto prima. Ho fatto la cameriera per 10 anni nel ristorante di famiglia. A casa sono tutti contenti, anche la bisnonna. Dice che finché non uccido nessuno e pago le tasse, si può fare tutto», spiega la star di OnlyFans. Mady Gio ha raccontato come è nata l'idea di guadagnare mettendosi in mostra: «Io giocavo ai videogiochi su TikTok e Twitch, e i miei fans mi hanno consigliato di fare dei video. Ha funzionato senza fare il nudo da subito. Adesso faccio solo il topless. Un video con il seno scoperto costa 250 euro. Mentre delle foto semplici 70. Il porno? Lo farò, ma per adesso non mi sento pronta».

Particolare anche il rapporto con il suo ex marito: «Ero sposata prima di OnlyFans, adesso sono single, ma il mio ex marito e io siamo rimasti in ottimi rapporti. Lui è ancora il mio manager, nel suo lavoro è molto bravo. Abbiamo anche fatto la festa del divorzio». «Il lavoro non è una passeggiata - aggiunge - serve sempre una idea nuova per guadagnare le cifre che prendo io». Sulle polemiche: È un lavoro come tutti gli altri, è un lavoro che mi piace ed è quasi una benedizione. Prima ero una suora, grazie a OnlyFans mi sono aperta mentalmente».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA