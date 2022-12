Gianluca Vialli, come sta: l'ex calciatore resta grave. La sorella e Massimo Mauro gli fanno visita in ospedale

Gianluca Vialli continua la sua lotta contro il tumore al pancreas. Le condizione dell'ex calciatore restano gravi, ma i medici della clinica londinese dove è ricoverato sperano che possa riprendersi. Al suo fianco si stanno avvicendando amici e parenti. Gli ultimi a fargli visita sono stati la sorella Mila e Massimo Mauro, con cui l'ex Sampdoria ha creato la «fondazione Vialli e Mauro» per la battaglia contro la Sla.

Vialli, la mamma e il fratello rientrano a Cremona da Londra: l'ex calciatore resta ricoverato

Mihajlovic, l'ultima corsa di 8 chilometri sotto la pioggia prima del ricovero: la moglie Arianna non era d'accordo

Vialli e il tumore al pancreas

Prima di Massimo Mauro e Mila Vialli, alla clinica di Londra si era vista la mamma 87enne dell'ex calciatore Maria Teresa, accompagnata dal fratello Nino. I due si sono fermati mezza giornata, per poi ripartire alla volta di Cremona. Un fatto che aveva acceso una luce di speranza, dopo i primi drammatici aggiornamenti sulle sue condizioni che avevano fatto temere il peggio.

La famiglia e gli amici mantengono il riserbo sulle condizioni. Nei prossimi giorni è atteso anche il ct della Nazionale Roberto Mancini, amico di Vialli dai tempi della Sampdoria. È stato lui il primo a cui ha comunicato il passo indietro dal suo lavoro con gli Azzurri, per tornare a curarsi contro il male che l'ha colpito. Adesso tutto il mondo del calcio e non solo, fa il tifo per Gianluca.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA