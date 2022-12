Incidente in bici, uomo travolto e ucciso da un'auto: Alessandro aveva 47 anni. Lascia una figlia

Un uomo di 47 anni è morto dopo un incidente avvenuto mentre si allenava in bicicletta. Alessandro Nogara, di San Gimignano (Firenze), è stato travolto da un'auto poco dopo l’uscita dalla zona industriale di Cusona, sulla 429 bis Poggibonsi-Certaldo, all’altezza della rotonda. Nonostante il guidatore si sia fermato a prestare soccorso, per il ciclista non c'è stato nulla da fare.

L'incidente

L'incidente è avvenuto mercoledì alle 15.30. L'uomo è stato travolto su una strava che conosceva bene e sulla quale usciva spesso in bici ad allenarsi. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti e hanno tentato di rianimare Alessandro Nogara, ma inutilmente. Il suo cuore ha smesso di battere ed è stato dichiarato morto. Il 47enne non aveva con sé i documenti, quindi il riconoscimento non è stato immediato, si legge su La Nazione. È l'unico figlio di uno dei personaggi più importanti e conosciuti a San Gimignano, Simone Nogara, storico presidente del Sangi Calcio. Lascia una figlia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 10:55

