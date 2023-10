«Sono ossessionato dagli orsetti e per questo ho cambiato nome e raggiunto un record». La sua collezione vale più di 130mila euro

di Redazione web

Nel 1981 tra i bambini e le bambine di tutto il mondo spopolarono i Care Bears, ovvero gli "Orsetti del cuore" che erano tutti colorati e sorridenti. Nicholas Cherrywood, 27 anni del Texas, Stati Uniti, è sempre stato appassionato dei simpatici giochini che per lui sono diventati una vera e propria ossessione. Grazie agli orsetti, però, il 27enne è riuscito a entrare nel Guinness dei Primati e per loro ha addirittura cambiato nome. Ma andiamo con ordine.

Spaccaossa, il nuovo trend choc dei giovani: si colpiscono con un martello per rimodellare i tratti facciali

Leila, tiktoker 29enne: «Mio marito ha 54 anni, è milionario e mi permette di comprare quello che voglio. Ecco cosa pensa la gente»

La storia di Nicholas Cherrywood

Nicholas Cherrywood ha 27 anni e da tempo lavora come truccatore e modello. Il make up, però, non è il suo unico amore: l'influencer, infatti, ama anche gli "Orsetti del cuore". Ha cominciato la sua collezione quando era ancora un bambino e tra orsetti, giornalini che li riguardavano e gadget vari, attualmente, possiede 1.234 pezzi da collezione che hanno un valore superiore ai 130mila euro. Proprio per questo motivo, Nicholas è stato inserito nel Guinness dei Primati, ma non solo: il truccatore ha anche cambiato il suo cognome con il nome di uno dei suoi personaggi preferiti così da rendergli omaggio. Nicholas ha comunicato questo importante traguardo tramite un post su Instagram che ha riscosso moltissimo successo e che i suoi follower hanno commentato con frasi del tipo: «Piacevano tanto anche a me i Care Bears, erano tenerissimi», «Che bel traguardo...

Le dichiarazioni di Nicholas Cherrywood

Sui social, Nicholas Cherrywood ha raccontato di come sia nata la sua passione per i simpatici orsetti: «L'inizio della mia collezione Care Bears è iniziato quando avevo tre anni. Ero in ospedale per motivi ancora sconosciuti e non volevo parlare, perciò, mi è stato dato Grumpy Bear solo per consolarmi, ma ogni volta che ero arrabbiato avrei voluto mostrare lui piuttosto che parlare. Poi, i miei genitori mi hanno preso Cheer Bare, che è più felice e quando ero più felice lo tenevo in mano. Così, iniziai a esprimermi con i Care Bears e da quel momento non smisi più di comprarli».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Ottobre 2023, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA