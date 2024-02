«Pensavo di aver messo mio figlio nella culla, ma per sbaglio l'ho messo nel forno»: morto neonato di 1 mese, arrestata la mamma

di Nikita Moro

Tragedia a Kansas City, nel Missouri, Stati Uniti, dove è stato trovato morto un neonato di circa un mese, venerdì scorso. La mamma del piccolo, Mariah Thomas, 26 anni, è accusata di omicidio di primo grado per l'uccisione del figlio: la donna avrebbe erroneamente messo il piccolo nel forno invece che in una culla, così come ha fatto sapere l'ufficio del pubblico ministero. La donna è stata arrestata. Secondo la legge, rischierebbe una pena che va dai dieci anni di reclusione all'ergastolo.

La segnalazione alla polizia

I fatti risalgono a venerdì 9 febbraio, quando gli agenti di polizia hanno ricevuto una segnalazione telefonica su un bambino che non respirava. Intorno alle 13:30 (ora locale) le pattuglie sono giunte nella residenza dove vivevano Mariah Thomas e il neonato, nel quartiere Manheim Park di Kansas City, così come riporta Abc News.

Il caso

In un comunicato stampa, il procuratore della contea di Jackson, Jean Peters Baker, ha voluto ringraziare i primi soccorritori. Poi ha ringraziato i pubblici ministeri per il lavoro sul caso, dichiarando: «Riconosciamo la natura raccapricciante di questa tragedia e i nostri cuori sono oppressi dalla perdita di questa vita preziosa. Confidiamo che il sistema di giustizia penale risponda adeguatamente a queste terribili circostanze».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA