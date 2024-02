Neonato decapitato durante il parto: medici indagati per omicidio. «Volevano cremare il piccolo per insabbiare le prove»

Un caso di malasanità si è trasformato in un episodio di omicidio. La terribile storia è avvenuta nella sala parto dell'ospedale di Riverdale, in Georgia (Stati Uniti). Una giovane mamma di appena 20 anni ha perso il suo bambino durante il parto, ma non è riuscita a tenerlo fra le braccia neanche post-mortem. La donna avevavisto il neonato da uno specchio, ma i medici non le avevavo detto niente: il piccolo, durante il parto, aveva perso la testa



L'ostetrico e gli infermieri sono indagati per quello che la legge statunitense ha definito oggi «un omicidio». I genitori del neonato hanno intentato una causa contro il Southern Regional Medical Center dove la donna è stata ricoverata per il cesareo.