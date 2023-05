Neonata somiglia al papà, mamma sconvolta: «È troppo brutta, le pagherò un chirurgo estetico»

La bambina è nata da appena 21 giorni, ma ha già scatenato una lite furiosa tra mamma e papà. Il motivo? Semplice: ha preso i connotati del papà e la mamma è tutt'altro che contenta. Così la donna ha fatto sapere al marito che, non appena sarà più grande, pagherà il chirurgo estetico per risolvere quelle imperfezioni del volto che non riesce proprio a tollerare.

Vince 112 mila euro al quiz televisivo, ma lo nasconde alla famiglia per un anno

Da senzatetto a milionaria, Lucia gratta e vince 5 milioni: «Vivevo per strada, ora sto per sposarmi e mi sono laureata»

Neonata somiglia al papà: la reazione della mamma scatena la lite

Un papà distrutto ha deciso di raccontare su Reddit quanto sta accadendo tra le mura di casa da 21 giorni. La gioia della nascita di sua figlia è stata subito interrotta dalla reazione di sua moglie. Quando la donna, infatti, ha visto la piccola si è subito resa conto che la piccola ha preso le caratteristiche del marito: un naso molto pronunciato e due labbra sottili. Due aspetti che hanno subito mandato in paranoia la donna che ha confessato al marito che farà di tutto per cambiare l'aspetto della figlia.

Il racconto

«Nostro figlio maggiore ha preso da mia moglie che, oggettivamente, è una bella donna. Quindi anche il bambino è molto bello - racconta l'uomo sui social -. Mia figlia, invece, ha preso da me. Ha il naso grosso e le labbra molto sottili, quasi invisibili. Due difetti che mia moglie non ha accettato e che hanno fatto calare il gelo in casa mia. Lei mi ha comunicato che la porterà dal chirurgo e, poi, ha voluto rincarare la dose offendendo la mia famiglia che considera brutta. Una cosa che non mi aveva mai detto e che adesso ci ha portato a non parlarci più.

Problemi con il fisico

L'uomo racconta di aver cercato di prendere la moglie con le buone, capendo anche il possibile stress post parto. Ma le frasi si sono fatte sempre più insistenti e piene di cattiverie. Così ha sbottato e ha ricordato alla moglie di aver avuto un'infanzia travagliata proprio a causa della madre che poneva sempre l'accento sui difetti fisici della donna. «Adesso vuoi fare la stessa cosa con tua figlia?», ha urlato l'uomo. Parole che hanno ferito molto la donna e da quel momento non hanno più parlato.

La reazione del web

L'uomo ha chiesto consigli agli utenti dei social network per capire come risolvere la questione. Ma in tanti hanno posto l'accento sul motivo della lite. «Tua moglie ti considera brutto e ci vuoi chiarire?», chiede una donna. «Ma se ha fatto un figlio con te avrebbe dovuto saperlo che poteva prendere le tue caratteristiche», ribadisce un'altra. Poi c'è chi cerca di analizzare lucidamente la questione: «Tua moglie è in piena crisi post partum, cerca di confortarla e dille che se pensa sia la cosa migliore la porterete insieme dal chirurgo. Magari negli anni cambierà idea».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA