Incoronazione Re Carlo, il fratello di Lady Diana non ci sarà. Scoppia il caso: «È stato snobbato»

Tutto è pronto per l'incoronazione di Re Carlo III. Domani - sabato 6 maggio - al castello di Windsor, il figlio della Regina Elisabetta diventerà ufficialmente re, ma le polemiche sulla cerimonia continuano ad alzare polveroni sulla famiglia reale. A far discutere, questa volta, è l'assenza di un nome tra gli invitati...

Kate Middleton e William, giornata tra la folla (da pendolari) a Londra: prendono la metropolitana e vanno al pub

Re Carlo III, domani l'incoronazione. Londra blindata, invitati da tutto il mondo: ci sarà anche Mattarella

L'Indipendent, infatti, spulciando tra la lista degli invitati alla cerimonia più attesa del 2023, si è reso conto che mancherà Earl Spencer, il fratello di Lady Diana. «È stato snobbato», titola - il tabloid inglese - alla vigilia dell'evento che terrà incollate alla televisione milioni di persone in tutto il mondo.

Una notizia che ha scioccato molti membri della famiglia di Lady D. e non solo... lo zio del Principe William e del Principe Harry, secondo quanto riferito, non sarebbe stato invitato. A distanza di 25 anni dal funerale della principessa più amata, tutti si sarebbero aspettati che l'uomo sarebbe rimasto nella cerchia più stretta della famiglia reale. Ma, evidentemente, i rapporti si sono congelati.

Ironia della sorte

E in Gran Bretagna sottolineano come se sua sorella non fosse morta, domani al fianco di Carlo e Lady D. ci sarebbe stato proprio Earl Spencer. Un'ironia della sorte che sta alzando l'ultima polemica a meno di 24 ore dall'inizio della cerimonia.

Rottura definitiva

L'assenza del conte, fratello di Diana, sancisce la rottura definitiva tra le due famiglie. Un gelo che si protrae da anni, dopo le tante polemiche per quell'incidente avvenuto nella galleria dell'Alma, a Parigi, che per molti resta ancora avvolto nel mistero.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA