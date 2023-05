Da senzatetto a milionaria, Lucia gratta e vince 5 milioni: «Vivevo per strada, ora sto per sposarmi e mi sono laureata»

Da clochard a milionaria. La vita che è cambiata, anche grazie a un biglietto della fortuna. Un gratta e vinci da 5 milioni di dollari. La storia è quella di Lucia Forseth, ex clochard californiana, che in sei anni ha visto cambiare tutto. Una svolta che pochi hanno avuto la fortuna di raccontare. «Adesso sto per sposarmi e mi sono laureata», ha detto.

Il racconto di Lucia

Lucia ha vinto i soldi nel 2017. Viveva in strada e mangiava quello che riusciva a racimolare, tra elemosina e mensa dei poveri. La prima svolta è arrivata prima della vincita milionaria. È riuscita a trovare un lavoro e una casa, poi si è innamorata e infine si è iscritta all'università. Quest'anno è riuscita a laurearsi. La dea bendata aveva in serbo per lei una sorpresa speciale.

Il biglietto preso a caso

Un giorno si è fermata a fare rifornimento alla pompa di benzina e ha comprato un gratta e vinci. In quel momento, la sua vita è cambiata per sempre. «Ne ho scelto uno chiudendo gli occhi e ho vinto! All'inizio pensavo di aver vinto un biglietto gratuito, ma ho controllato bene e diceva che avevo vinto 5 milioni!».

«Non pensi mai di avere la possibilità di vincere. È tutto casuale. Essendo senzatetto solo sei anni fa, non avrei mai pensato che sarebbe successo a qualcuno come me», ha detto la donna spiegando che ora ha intenzione di acquistare una casa e fare investimenti con i suoi soldi.

