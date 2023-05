Vince 112 mila euro al quiz televisivo, ma lo nasconde alla famiglia per un anno

di Redazione web

Un segreto nascosto alla sua famiglia per più di un anno. E non si tratta di un segreto qualunque ma la vincita di una cifra, non indefferente, di 99.000 sterline. Il protagonista di questa storia è Daniel O'Halloran, di Bebington (Wirral, ndr.), concorrente di un quiz televisvo. Il game show, condotto dal comico Lee Mack, mette alla prova la logica e il buon senso dei suoi concorrenti, con un fortunato vincitore su 100 partecipanti. Il 24enne ha rifiutato la possibilità di andarsene con solo 10 mila pound di premio e ha rischiato tutto per il primo premio 10 volte superiore. Daniel, il vincitore, ha mantenuto il segreto alla sua famiglia, informando solo sua nonna della sua grande vincita.

La vittoria

L'episodio è stato girato a luglio 2022 a Manchester, ma non è stato trasmesso fino a sabato 29 aprile. Daniel ha spiegato: «Negli ultimi nove mesi la mia famiglia aveva pensato che avessi vinto 10 mila sterline. E' stato difficile mantenere il segreto. Sabato l'abbiamo visto tutti insieme, quando ho detto che avrei accettato la domanda stavano impazzendo». In quanto grandi fan del game show, i genitori di Daniel erano entusiasti di vedere il loro figlio sul grande schermo, soprattutto perché è stata un'idea di sua madre candidarsi per lo show. Il ragazzo ha aggiunto che inizialmente non aveva intenzione di partecipare allo show, ma una chiamata a sorpresa da parte dei produttori lo ha convinto. Daniel ha detto che gli è piaciuto molto il formato dello spettacolo. Ha detto: «Non sapevo come avrei fatto. Hai solo 30 secondi per ogni domanda».

Eroe del quartiere

Il ragazzo ha sicuramente reso orgogliosa la sua famiglia, dopo essersi offerto di portarli a numerosi festival quest'anno, con la promessa di pagarne i costi. Daniel è diventato anche un po' un eroe del quartiere, ed è stato colto di sorpresa dal sostegno e dalla positività della comunità locale. Ha detto che l'esperienza è stata incredibile e tutti quelli che ha incontrato nello show sono stati "gentili e adorabili".

