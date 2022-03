Navalny, il dissidente anti Putin condannato per frode e oltraggio alla Corte: rischia almeno 13 anni

Russia, il dissidente Alexei Navalny condannato per frode e oltraggio alla Corte. Si attende ora la pena definitiva, dopo che i pm avevano chiesto per lui 13 anni di carcere.

Russia, Navalny condannato per appropriazione indebita

Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato dichiarato colpevole di nuove accuse di appropriazione indebita. Navalny rischia così altri 13 anni di reclusione. «Navalny ha commesso una appropriazione indebita, ovvero il furto di proprietà altrui da parte di un gruppo organizzato», ha detto il giudice Margarita Kotova, secondo quanto riporta una giornalista dell'agenzia di stampa Afp presente sul posto.

L'udienza si è tenuta nel carcere di Pokrov, a pochi chilometri da Mosca, dove Navalny è detenuto da circa un anno. Per il tribunale il dissidente è responsabile di quattro casi di 'frode su larga scala' e successivamente, secondo la Interfax, la corte si pronuncerà sulle accuse di oltraggio che pesano nei suoi confronti. La scorsa settimana, parlando di pericolosità del dissidente, la Procura ha chiesto la condanna a 13 anni di carcere con una sanzione da 1,2 milioni di rubli, l'equivalente di circa 9.500 euro. Navalny è detenuto dal suo rientro in Russia nel gennaio dello scorso anno. Allora era stato condannato a scontare una pena di due anni e mezzo di reclusione, con l'accusa di frode, pronunciata nel 2014.

Russia, Navalny condannato anche per oltraggio alla Corte

Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato dichiarato colpevole anche di oltraggio alla Corte. Lo ha reso noto il tribunale russo. La giudice Margarita Kotova, secondo quanto riporta una giornalista dell'agenzia di stampa Afp presente sul posto, ha detto che Navalny ha «insultato» un magistrato durante un processo precedente. «Navalny ha mancato di rispetto al tribunale, insultando un giudice», ha detto Kotova da un'aula di tribunale improvvisata nella prigione in cui il leader dell'opposizione russa è detenuto da circa un anno. Navalny sta scontando una condanna a due anni e mezzo di reclusione per violazioni della libertà vigilata relative ad accuse che secondo lui sono state inventate per contrastare le sue ambizioni politiche.

