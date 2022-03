Alina Kabaeva, l'amante di Putin rischia l'espulsione: petizione per cacciarla dalla Svizzera

«Cara Confederazione Svizzera, perché concedi la residenza ai complici del regime di Putin? Per favore, unisci Alina "Eva Braun" Kabaeva al suo "Hitler" Vladimir». Questo il titolo della petizione, in tedesco, comparsa su change.org. Con una raccolta firme sul web, alcuni attivisti svizzeri hanno chiesto a gran voce che la presunta amante di Vladimir Putin, Alena Kabaeva, venga espulsa dalla Svizzera (Paese non più neutrale), dove a quanto pare, sarebbe nascosta la donna. E le firme aumentano minuto dopo minuto. Sono già 55mila le persone che hanno firmato la petizione per cacciarla dal Paese.

Alina Kabaeva, una ex ginnasta di 38 anni, da giorni viene additata come l'amante di Vladimir Putin e, in poco tempo, la notizia della sua residenza in Svizzera ha fatto arrabbiare i cugini d'oltrAlpe. La petizione su change.org in breve tempo ha già raggiunto le 55mila sottoscrizioni, ben oltre quel tetto massimo fissato a 35mila.

«Nonostante la guerra in corso, la Svizzera continua ad ospitare un complice del regime di Putin - si legge nel testo -. L’opinione pubblica ha appena appreso che la figura politica e mediatica russa, ed ex atleta, Alina Kabaeva, si sta nascondendo in conseguenza delle sanzioni imposte alla Federazione Russa nel suo Paese. È la moglie preferita del delirante dittatore e criminale di guerra che ha attaccato a tradimento l’Ucraina nelle ultime settimane. Allora perché ora, visto il volume delle sanzioni imposte alla Russia, continui ad ospitare lei e la sua famiglia, mentre Putin sta distruggendo la vita di milioni di persone?»

