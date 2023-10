Nato senza mascella, trova l'amore e si sposa: «Quando la gente mi vede urla, ma mia moglie è pazza di me»

di Redazione web

Un uomo nato senza mascella dice che le persone scappano da lui in preda al terrore, ma trovare l'amore lo ha aiutato a sentirsi meglio. Si tratta di Joseph Williams, saldatore, nato con la sindrome orofacciale, un'alterazione delle strutture bucco-facciali e di una o più funzioni orali. Si tratta di una rara malattia congenita causata da un gene mutato. Ciò significa che è nato senza la capacità di parlare o mangiare: può comunicare solo attraverso il linguaggio dei segni o un'app di sintesi vocale sul suo telefono.



«Non è un limite»

Oltre alla sua visibile deformità, Joseph ha anche problemi con l'udito e l'olfatto. «Ricevo tutti i tipi di reazioni quando mi vedono - ha detto al podcast Love Don't Judge -, come persone che scappano da me perché hanno paura, oppure urlano o piangono». Joseph spera di diventare un dj, ma il suo unico altro desiderio è che la gente smetta di fissarlo come se fosse un mostro. In merito ha detto: «Capisco che sono diverso e che alcune persone penseranno che sono brutto e non mi accetteranno, ma sono comunque una persona che ha un cuore, sentimenti e un cervello. Dovrei essere trattato con rispetto, proprio come dovrebbe essere chiunque altro».

L'amore

«Mi sono reso conto di provare dei sentimenti per lei il secondo giorno - ha detto Joseph a proposito della moglie -. È venuta al lavoro e quando ha girato l'angolo e mi ha visto aveva un sorriso sul viso e ho pensato 'Questo è il sorriso più bello che abbia mai visto'». Joseph ha insegnato a Vania il linguaggio dei segni, per rendere più facile la comunicazione, e lei ha imparato a preparare pasti che può digerire attraverso la sonda di alimentazione: poiché non può masticare né deglutire.

