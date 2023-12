«Tutte le famiglie meritano il Natale», e apre un "fondo per i regali": l'incredibile generosità di un 12enne

di Tommaso Cometti

Isaac Winfield, di Redditch (Inghilterra) è nato con una rara malattia: ha 13 anni, legge e scrive con difficoltà. Ma, dal 2020 ha dato vita a un'attività che lo rende felice: ha usato i soldi del suo compleanno per aprire un banco alimentare, che gestisce personalmente a favore a favore dei bisognosi della sua città. Quest'anno, oltre a questo impegno, ha deciso di aiutare le famiglie che non riescono ad acquistare dei regali di Natale ai loro figli: come riporta il Daily Mail, il fondo ha già raccolto una straordinaria donazione da oltre 2mila euro, da parte della multinazionale tedesca Aldi (attiva nel settore della grande distribuzione organizzata).

La generosità di Isaac

Isaac e sua madre, Claire Chapman, hanno già donato giocattoli e numerosi capi di abbigliamento. Il 12enne ha dichiarato: «Sono felice e ringrazio Aldi per la donazione.

Sua madre, Claire, ha aggiunto: «Isaac ha scelto di aiutare quante più persone possibile, ha dedicato il suo tempo libero a questa iniziativa. Vedere gli scaffali pieni di regali gli riempie il cuore di gioia». Le iniziative di Isaac, però, in passato hanno subito qualche intoppo: lo scorso ottobre, infatti, uno dei suoi banchi alimentari è stato preso di mira da alcuni malviventi, che hanno rubato donazioni dal valore di circa 580 euro.

Il ragazzo, però, non si è perso d'animo, e ha continuato a dedicarsi con entusiasmo alle sue iniziative benefiche, con lo scopo di aiutare le persone bisognose. Un rappresentante della catena Aldi, Julie Ashfield, ha commentato: «La sua storia ci ha colpito: Isaac continua a lavorare per la sua comunità, aiutando le famiglie in difficoltà ad affrontare questo periodo così delicato».

