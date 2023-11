Gerry Scotti: «Voglio rinunciare alla mia pensione da parlamentare. Ho già parlato con tre premier»

di Marta Goggi

Gerry Scotti è stato parlamentare, molti se lo dimenticano, ma nel 1987 fu candidato nel collegio di Milano alla Camera dei deputati con Bettino Craxi. Il conduttore parla raramente di quei 5 anni, che però ha sempre ricordato come negativi. Ospite di Rai Radio1 a 'Un Giorno da Pecora' ha detto: «Sono diversi anni che cerco di rinunciare alla mia pensione da parlamentare di 1.016 euro».

La rinuncia

In merito ai tentativi fatti per non percepire più la pensione da parlamentare ha detto: «Ho parlato con tre premier, a destra, al centro, a sinistra, ne parlerò anche con la Meloni. Nel frattempo ho seguito il consiglio di chi mi ha detto di ritirarli e dare 10mila euro l'anno in beneficenza». A parlare, ospite di Rai Radio1, a 'Un Giorno da Pecora', è Gerry Scotti, che ha risposto così ai conduttori che gli chiedevano se avrebbe chiesto anche alla premier il modo per rinunciare a quei soldi. «L'ho chiesto a Berlusconi, a Renzi, forse anche a Conte. E ora magari vado anche dalla Meloni…», ha detto Scotti, sorridendo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 19:28

