Gerry Scotti la rivelazione sul festival e le foto con Amadeus: «Sanremo? Una sera ci sarò»

Gerry Scotti in una lunga intervista ha parlato dei giovani di oggi e di come le cose sono cambiate rispetto ad un decennio fa, il conduttore si è lasciato anche sfuggire alcuni dettagli su Sanremo. Sono passati dieci anni da Io Canto, «eppure per il mondo della tv, della radio, della comunicazione valgono quanto un'intera generazione: i ragazzi oggi hanno una marcia in più, infinite opportunità, caratteristiche molto diverse non solo da come eravamo noi, ma anche dai giovani che oggi hanno trent'anni».