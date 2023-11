Una tavoletta di bontà che diventa calendario da tavolo: il Cioccolario. Con una donazione

Una piccola donazione per fare del bene e concedersi anche un po' di gustosa bontà. Appuntamento sabato 2 e domenica 3 dicembre a Roma, con i volontari della Fondazione Santa Rita da Cascia ETS presso la Parrocchia di Santa Chiara, in Piazza dei Giuochi Delfici, dove saranno presenti con un banchetto solidale, per distribuire il Cioccolario.

Si tratta di una tavoletta di cioccolato gluten free di qualità (al latte e fondente vegano) con la confezione che si trasforma in un pratico calendario da scrivania, con l’obiettivo di donare e assaggiare il gusto dolce della solidarietà e di concedersi una coccola, secondo il messaggio che “farsi e fare del bene non è mai stato così buono”. I fondi raccolti, a fronte di una donazione minima di 9 euro, andranno a sostenere i progetti di solidarietà della Fondazione per i più fragili (in Italia e nel mondo) raggiungendo oltre 2mila bambini e bambine, nonché migliaia di famiglie. Numerosi gli appuntamenti anche nel resto del Lazio, tra le regioni con la maggiore adesione di volontari, che saranno presenti nello stesso fine settimana in tutte le regioni italiane.

Di seguito l’elenco dei banchetti e dei relativi indirizzi sul territorio laziale:

Lariano (RM), Piazza Sant'Eurosia; 9 dicembre Notte Bianca; 16, 23 e 30 dicembre Centro Commerciale;

Genazzano (RM), Santuario Madre del Buon Consiglio Piazza del Santuario;

Tivoli Terme (RM), Via Lago della Regina;

Albano Laziale (RM), presso Fresco House Via Nettunense km 6500;

Gallicano nel Lazio (RM), Chiesa di Sant'Andrea Piazzetta Cappella;

Arce (FR) Piazza Umberto I;

San Giovanni Incarico (FR), Via Civita.

Chiaiamari (FR) Parrocchia del Pianto Via Chiaiamari;

Alatri (FR), Via della Repubblica 63;

Maenza (LT) presso Stazione di Servizio Via Carpinetana km 40 SNC.

Di seguito, invece, le località dove è possibile contattare i singoli volontari: Roma, Pomezia (RM), Fumone (FR), Monte San Giovanni Campano (FR), Fondi (LT), Montalto di Castro (VT).

Per avere maggiori informazioni, si può consultare la mappa sul sito della Fondazione fondazione.santaritadacascia.org/

Mentre, per chi non potrà andare in piazza, fin d’ora e anche dopo l’evento, è già disponibile

sul sito cioccolario.org la tavoletta, in formato doppio, fondente e al latte, con una donazione minima di 18 euro.

«In questi tempi difficili, in cui spirano venti di guerra, la nostra Fondazione vuole fare la sua parte, continuando a sostenere i più fragili, in nome dei valori ritiani di solidarietà e fratellanza, ma anche invitando a donarsi un momento di felicità personale - commenta Suor Maria Rosa Bernardinis, Presidente della Fondazione e Madre Priora del Monastero Santa Rita da Cascia –.

Per avere maggiori informazioni, si può consultare la mappa sul sito della Fondazione fondazione.santaritadacascia.org/

Mentre, per chi non potrà andare in piazza, fin d’ora e anche dopo l’evento, è già disponibilesul sito cioccolario.org

La tavoletta, in formato doppio, fondente e al latte, con una donazione minima di 18 euro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA