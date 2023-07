Non possono permettersi il mutuo, si trasferiscono in Bulgaria e risparmiano 340mila euro: «Più felici che mai»

di Redazione web

Dopo essersi sposati e aver avuto il primo bambino, hanno deciso di ricominciare da capo la vita coniugale con il figlio in un altro posto perché la vita nella loro città natale stava diventando troppo costosa. Dopo aver lasciato la loro casa in affitto, a due piani, marito e moglie hanno preparato le valigie e sono partiti per la Bulgaria, dove con 8mila euro hanno comprato un'intera fattoria che stanno ristrutturando, pronti per farla diventare la loro casa dei sogni.

I ragazzi avevano espresso già da anni la voglia di iniziare a costruire una famiglia, con i figli e una casa, ma la richiesta per il mutuo non è mai andata a buon fine perché il loro budget era troppo basso e i prezzi delle case troppo alti. Come hanno fatto a cambiare vita? Andiamo a scoprire la loro storia.

La storia della loro rinascita

Jordan e Lewis sono una giovane coppia di 31 anni ciascuno, sposati dal 2021, con due bambini. Il primo ha 11 anni, il secondo due. Dopo aver cercato per anni una casa in Inghilterra che potesse essere il loro nido d'amore, dove poter consolidare la loro famiglia, Jordan, parlando con un'amica, ha avuto un'idea un po' folle.

«Stavo parlando con una mia amica, e mi ha detto che ha comprato una casa in Bulgaria per 3500 euro. Le ho chiesto se potevo dare un'occhiata e non ci potevo credere. Sono tornata a casa, ricordo di aver mostrato le foto della casa a Lewis e di avergli detto che avremmo dovuto seguire l'esempio della mia amica e ricominciare da capo. Abbiamo iniziato a cercare e non potevamo credere ai prezzi così bassi. Abbiamo sempre desiderato vivere in campagna», ha raccontato Jordan.

I costi di vita in Inghilterra stavano diventando sempre più alti e insostenibili. Jordan e Lewis hanno deciso di fare un salto nel vuoto e provare a ricominciare la loro vita insieme, in un altro paese, la Bulgaria. I due hanno speso poco più di 8mila euro per acquistare una fattoria interamente da ristrutturare e si sono trasferiti due anni fa per poter dare inizio ai lavori.

Lewis ha iniziato a documentare la loro storia e i lavori che intanto procedono, sul loro canale Youtube, dove hanno anche raccontato come hanno mosso i primi passi. Lewis ha detto: «Una volta presa la decisione di partire abbiamo venduto tutto quello che avevamo e tutto il resto lo abbiamo caricato sulla roulotte e siamo partiti per la Bulgaria.

Intanto, i lavori di ristrutturazione continuano e l'ex ingegnere ha dichairato che in 10 anni la loro casa sarà perfetta, con tutti i comfort che loro hanno in mente, tra cui una piscina e una sauna. La dolce famiglia ha dichiarato di non essere mai stati così felici e di essere sicuri di aver preso la scelta giusta «I nostri figli amano la natura e amano la Bulgaria e questo non può che farci sentire al settimo cielo».

