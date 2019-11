Muore dopo aver mangiato 42 uova: aveva scommesso con un amico che ne avrebbe ingerite 50

Influencer mangia insetti velenosi per un video da postare in rete ma muore durante la diretta

Doveva essere una, un gioco con un amico, ma è. Un uomo è morto nelin India, dopo aver ingerito laSubhash Yadav, 42 anni, era andato al mercato nel distretto di Jaunpur nell'Uttar Pradesh, con un suo amico a prendere delle uova quando tra i due è scattata la sfida.Avevano scommesso che se il 42enne avesse mangiato 50 uova il suo amico gli avrebbe dato 2 mila rupie, il corrispettivo di 25 euro circa. Così l'uomo ha iniziato a mangiare le uova crude. Una dietro l'altra, fino a quando alla 42esima non si è sentito male e ha perso i sensi. Il suo amico ha subito chiamato i soccorsi e l'uomo è stato trasportato con urgenza al Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, ma anche se i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita è deceduto poche ore dopo.Secondo i medici avrebbe avuto delle complicanze dovute a un'indigestione, ma solo l'autopsia chiarirà le cause del decesso, come riporta anche il Daily Mail.