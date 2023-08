Funghi velenosi uccidono tre persone: la casalinga sospettata nega tutto. Ma spunta un retroscena choc

di Lara Rolandini

Alcuni giorni fa, la vicenda di Erin Patterson aveva fatto il giro del mondo. La casalinga 48enne di Leongatha, nella regione di Gippsland sudorientale del Victoria, Australia, è stata giudicata sospetta dalle autorità dell'omicidio di alcuni parenti perché dopo un pranzo di famiglia a base di funghi (che si è scoperto, poi, essere velenosi), sono morti i suoi suoceri, sua cognata, mentre suo cognato è in condizioni critiche. Ciò che ha insospettito gli inquirenti è il fatto che Erin e i suoi figli stiano benissimo non avendo consumato i funghi ma una portata "sostitutiva". Ora, la donna è stata dipinta come una strega cattiva e, per la prima volta dopo la vicenda, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a essa. Sono emersi, però, alcuni retroscena pressoché inquietanti.

Pranzo con funghi velenosi, 3 morti e la cuoca si salva: tra gli invitati l'ex marito che non si presenta: «Era stato già in terapia intensiva»

Le parole di Erin Patterson

Erin Patterson sta vivendo un'inferno. La casalinga 48enne è stata dipinta come un'assassina e, proprio per questo motivo, ha voluto difendersi rilasciando alcune dichiarazioni al quotidiano The Australian: «Ho perso i miei suoceri, i miei figli hanno perso i loro nonni. Sono stata dipinta come una strega cattiva e i media mi stanno rendendo impossibile vivere in questa città. Non posso invitare gli amici. I giornalisti sono sempre nella casa dove si trovano i miei figli, sono anche a casa di mia sorella e, quindi, non posso andare nemmeno lì. Questo è ingiusto». Erin non ha rilasciato queste dichiarazioni solamente per difendersi dalle accuse degli altri cittadini ma anche perché un muratore che aveva svolto dei lavori sulle pareti nella sua casa, ha fatto sapere di essere stato chiamato dalla donna per rimuovere dal muro alcune scritte inquietanti che avrebbero riportato anche delle "oscure citazioni".

Erin, l'esperta di funghi

Inoltre, il mistero si infittisce per il fatto che, alcuni giorni fa, il Daily Mail Australia ha rivelato che Erin Patterson è nota nella sua cittadina per essere molto abile nella raccolta dei funghi selvatici: li conoscerebbe molto bene e saprebbe, quindi, quali sono quelli commestibili e quelli, invece, velenosi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA