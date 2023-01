Trovati morti in casa: una vittima è italiana, ipotesi femminicidio-suicidio

Un uomo e una donna sono stati trovati morti, uccisi da colpi di arma da fuoco, in un'abitazione nella località de La Linea de la Concepcin (Cadice). La polizia spagnola indaga e dai primi accertamenti risulta che una delle vittime sia di nazionalità italiana. Lo hanno riferito all'ANSA fonti vicine agli inquirenti.

Ipotesi femminicidio-suicidio

L'altra vittima sarebbe di nazionalità svizzera. Secondo la televisione pubblica spagnola Tve e altri media, l'ipotesi più accreditata è che si tratti di un caso di presunto femminicidio-suicidio, ma l'ipotesi non è al momento confermata dalla polizia.

Un uomo ha lanciato l'allarme

Un uomo è stato colui che ha dato l'allarme alle Emergenze 112 dell'Andalusia, come riportato dallo stesso servizio, intorno alle cinque del pomeriggio di questo martedì. Poco dopo è stata allertata la Polizia Nazionale, che si è mobilitata con diverse pattuglie, insieme alla Polizia Locale, presso l'abitazione della coppia in via Narcisos nell'urbanizzazione La Alcaidesa del comune di Cadice La Línea de la Concepción . All'arrivo gli agenti hanno confermato che la causa della morte di entrambi sono state le ferite riportate dai colpi di arma da fuoco.

Da quello che emerge, entrambi risiederebbero nella cittadina andalusa da diversi anni. La Polizia ha aperto un'inchiesta per chiarire i fatti. Tutto fa pensare a un caso di violenza di genere o domestica, visto che i due sono morti con colpi di arma da fuoco. Gli agenti, però, non escludono altre ipotesi come vi fosse una terza persona o più che sono entrate in casa magari a scopo di rapina. Gli agenti hanno ispezionato la casa per cercare di trovare prove per risolvere il caso. La rimozione dei corpi è stata effettuata solo in tarda serata.

