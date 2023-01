Muore travolto dalla catasta di legna: Giuseppe aveva due bimbi piccoli

di Redazione web

Un'orribile morte sotto la legna. Aveva solo 24 anni ed era padre di due bambini Giuseppe Stabile. Ieri sera una catasta di legna, che stava probabilmente sistemando, lo avrebbe travolto senza lasciargli possibilità alcuna. È morto così questo giovane padre, a Campagna (Salerno), nella popolosa frazione del Quadrivio.

La legna gli è caduta addosso ed è morto

È accaduto nell'agriturismo di famiglia, il Castagneto, un locale molto noto della città. Giuseppe stava sistemando quella legna per le attività probabilmente dell'agriturismo quando, per cause che saranno accettate, la legna gli sarebbe scivolata addosso. A nulla sono valsi i soccorsi, a nulla i tentativi di salvarlo. Per Giuseppe non c'è stato nulla da fare.

