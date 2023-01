Morto al parco per il freddo: la scoperta choc dei passanti

Un uomo di 60 anni è stato torvato morto, questa mattina, a Milano, all'interno di un giardino pubblico. Secondo quanto riferito dalla Questura, che lo ha identificato, si tratta di un immigrato, un senzatetto di nazionalità bulgara.

Trovato morto dai passanti nel cuore di Milano

L'uomo è stato notato dai passanti steso a terra, nell'erba dei giardini e le aiuole tra piazza Lega Lombarda e piazzale Biancamano. Il 118, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne la morte, dovuta a cause naturali, forse aggravate dal freddo della notte.

