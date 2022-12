La modella perde un occhio in un incidente e da sola se ne costruisce uno «bionico»

di Redazione web

Ha perso la vista ad un occhio a causa di un incidente stradale, ma Xia Tong, ragazza cinese all'epoca dei fatti, 18enne, non ha perso fiducia in se stessa, e si è prodigata per lunghi anni studiando la tecnologia che le permettesse di avere una sorta di occhio bionico; in realtà si tratta di una protesi, costruita con le sue mani, che consente all'occhio di brillare grazie alla luce a led, impiantata al suo interno.

Video virale

Sui social cinesi la ragazza, oggi 28enne, spiega il percorso che ha fatto per creare l'occhio luminoso, in seguito ad un terribile incidente in automobile che le è costata la vista ad un occhio. In ospedale le è stata installata una protesi oculare, un occhio finto, ma Xia Tong, ha iniziato a studiare i metodi per costruire questi impianti, per poi dedicarsi alla fabbricazione di una protesi unica, colorata e luminosa, da sfoggiare sui social.

Nel video si può vedere l'effetto che la cinese è riuscita a dare al suo occhio, che può cambiare tonalità, lampeggiare come un flash ed assumere colori diversi con un semplice tocco. La ragazza, che vive a Pechino, ha detto che ora molte persone con un problema come il suo, la stanno contattando per avere aiuto da parte di Xia Tong, e non perdere la fiducia in se stessi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 18:02

