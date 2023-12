Il "millepiedi umano", l'inquietante nuovo trend su TikTok: ecco perché decine di ragazzi gattonano per i centri commerciali

Non è di certo la prima volta che qualcuno utilizza TikTok per pubblicare video di nuovi, inquietanti e apparentemente incomprensibili trend, e questa volta tocca a un gruppo piuttosto fornito di ragazzi e ragazze che si riprendono mentre si spostano a quattro zampe, in formazioni più o meno ordinate, per diversi negozi nei centri commerciali.

Crawly Possessed, chi sono?

Il movimento, chiamato "Crawly Possessed", si definisce un "setta" e infatti sulla biografia è possibile leggere: «Entra ora nella nostra setta».

Per quanto riguarda gli "eventi" in cui si muovono gattonando, li chiamano "raid", vale a dire incursioni, e scrivono: «Le nostre incursioni sono energia pura. L'ansia sociale sta lontana da noi. L'abbiamo uccisa, una volta per tutte. Così come i nostri nemici. Viviamo insieme, nel culto insieme». Il dettaglio ancora più inquietante è relativo all'avvertimento presente nel canale Telegram: «Presto arriverà qualcosa che non avete mai visto prima».

Il trend è iniziato a Varsavia, in Polonia, e si è ora spostato nel Regno Unito, come riporta The Tab.

