Un meteorite gigante illumina il cielo: «Più grande di qualsiasi cosa mai vista». Centinaia di video sui social

Un gigantesco meteorite ha illuminato il cielo del Regno Unito mercoledì sera. Poco dopo l'orario di cena, centinaia di persone sono riuscite ad assistere all'evento, definito sui social «incredibile» e «mai visto prima». Il Meteor Network del Regno Unito ha confermato di aver ricevuto più di 200 segnalazioni per «una palla di fuoco avvistata» mercoledì alle 22, con la maggior parte degli avvistamenti provenienti dalla Scozia e dall'Irlanda del Nord.

Musk, il retroscena sulla routine: «Lavoro tanto, ma dormo sei ore a notte. Se riposo meno di così...»

Il figlio 13enne ha sempre mal di testa, i genitori non gli credono: «Non vuole andare a scuola». Poi la diagnosi choc

Tantissimi i video della meteora, che passando molto vicino alla terra è stata ammirata a lungo e ha lasciato dietro di sè una lunga coda, che è stata immortalata e definita «più grande di qualsiasi cosa mai vista» sui social, scrive il "The Independent". «Inizialmente pensavo fosse un fuoco d'artificio, ma non ci sono stati rumori o scoppi», si legge. «Ho appena visto una stella cadente a Motherwell o è qualcosa che si è schiantato nel cielo?», scrive un altro utente. Un filmato di una telecamera a circuito chiuso a Linlithgow, nel West Lothian, ha catturato la palla di fuoco che illuminava il cielo in lontananza. «Io e le mie 2 figlie abbiamo visto la meteora, è stato incredibile ma una delle mie figlie più piccole era terrorizzata», ha commentato un'altra persona sui social.

Not very often a meteor flys past your house, this was Saltcoats! #meteor pic.twitter.com/47LWEYqWn3

We just witnessed something bright moving west through the sky which I guess must be something burning up in the earth’s atmosphere. Caught it on the security cameras #meteor pic.twitter.com/GhClBkzNLr