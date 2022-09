Elon Musk, il retroscena sulla routine: «Lavoro tanto, ma dormo sei ore a notte. Se riposo meno di così...»

Elon Musk si racconta nel podcast del comico americano Joe Rogan e svela una parte della sua routine quotidiana che non si conosceva. «Dormo sei ore a notte - dice il Ceo di Tesla -. Vorrei dormire meno di sei ore a notte ma ho notato che quando succede la produttività cala», le sue parole. «Lavoro molto, inizio i meeting all'1 o alle 2 del mattino», ha detto ancora l'uomo più ricco del mondo spiegando di lavorare anche nei weekend «ma non tutti».

Elon Musk e il riposo

Quattro anni fa aveva rivelato al Wall Street Journal che qualche volta aveva dormito sul pavimento del suo ufficio. «Ci sono stati momenti in cui, solo per qualche ora, lavoravo, dormivo per qualche ora, lavoravo, sette giorni alla settimana», aveva detto ricordando il periodo si stava occupando del Model 3 della Tesla. «Alcune settimane devo aver lavorato 120 ore, una follia», aveva aggiunto, ammettendo che non fosse uno stile di vita sano.

