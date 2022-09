Monza, l'aereo Ita Enzo Ferrari non c'è: al suo posto sorvola la pista il velivolo dedicato a Bearzot (con il cognome cambiato)

«Un aereo Ita sta volando in tondo da un po', cosa succede?». In molti hanno notato l'aereo che la compagnia di bandiera italiana ha messo a disposizione per un volo sopra alla pista di Monza, dove oggi si è corso il Gp di Formula 1. L'azienda ha infatti dedicato il velivolo a Enzo Ferrari, storico patron del Cavallino. Ma un problema ha stravolto i piani.

Aereo Ita in volo, ma è quello di Bearzot

L'aereo dedicato a Enzo Ferrari non è partito per alcuni problemi tecnici. Così al suo posto l'azienda ha fatto partire da Roma Fiumicino il velivolo dedicato a un altro Enzo, ossia Bearzot, allenatore della Nazionale campione del mondo nel 1982.

Un Enzo per un altro, insomma. Il volo non è stato cancellato, ma il cognome sì, giusto per un pomeriggio in modo da non disattendere l'importante appuntamento.

L'aereo è rimasto in aria a lungo prima di sorvolare la pista. Come spesso accade, le app che si agganciano ai radar hanno tracciato la traiettoria. E sui social sono stati condivisi diversi video dell'airbus rimasto "appeso" fin quando non gli hanno dato il via libera.

