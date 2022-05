Meghan Markle, il retroscena inedito:«Ha calpestato persone per arrivare in cima»

Ancora polemiche su Meghan Markle. La Duchessa di Sussex avrebbe «calpestato persone per arrivare in cima». Ad affermarlo è scrittore britannico Tom Bower che alla GB News ha parlato del suo prossimo libro in cui parlerà di «informazioni straordinarie» su Meghan. Secondo il Daily Mail Bower ha affermato che il libro conterrà storie delle «vittime» della Royal.

«È una storia non raccontata. Ho scoperto cose davvero straordinarie su di lei - rivela Tom -. E penso che la percezione pubblica di lei sarà confermata o indignata, o comunque sarà una grande sorpresa. E' stato difficile scriverlo perchè le persone erano piuttosto riluttanti a parlare e lei e i suoi avvocati avevano fatto molto bene a mantenere le persone in silenzio, ma sono riuscito a scrivere comunque» ha proseguito lo scrittore.

«Ed è una bella storia. È la storia sorprendente di una donna che è venuta dal nulla e ora è una figura mondiale e ha calpestato tutti gli altri lungo la strada, il che è un classico per il tipo di persone che scelgo sempre, che si tratti di un politico o di un magnate».

